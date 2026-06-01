Bottiglie d' acqua griffe false e bigiotteria | fiumi di merce illegale a Roma per la tappa del Giro d' Italia

Durante la tappa finale del Giro d'Italia, la polizia locale di Roma ha sequestrato grandi quantità di merce illegale. Tra i beni trovati ci sono bottiglie d'acqua, prodotti di bigiotteria, accessori di marca contraffatti e articoli di elettronica. La merce era stata lasciata in strada o in alcune bancarelle abusive, senza autorizzazione. La maggior parte dei prodotti era destinata alla vendita senza certificazione di legalità.

Bevande, generi alimentari e prodotti di elettronica. Merce che è stata sequestrata dalla polizia locale a Roma per la tappa conclusiva del Giro d'Italia.Abusivi a Roma per il Giro d'ItaliaLe attività dei caschi bianchi, in tal senso, si sono concentrate nelle zone di maggiore afflusso di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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