L’ edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si concluderà domani, domenica 31 maggio 2026, quando si disputerà la ventunesima tappa, che chiuderà la corsa nel Bel Paese e che prevede sia la partenza che l’arrivo a Roma dopo 131 km. Sarà una tappa che si snoderà tutta nella Capitale e che prevede un primo tratto di trasferimento in linea, seguito da una seconda parte in programma in un circuito da ripetere per ben 7 volte, e che si concluderà al Circo Massimo. La partenza fittizia è prevista alle ore 15.40, mentre la partenza reale avverrà alle ore 15.45, infine l’arrivo è calcolato tra le ore 18.38 e le ore 18.52. Di seguito tutte le località attraversate nel corso della tappa di domani dal Giro d’Italia 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roma-Roma, dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversate

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