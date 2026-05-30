Roma-Roma dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026 | i paesi e le vie attraversate
Domani si correrà l’ultima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza e arrivo a Roma su un percorso di 131 km. La frazione attraverserà diverse zone della capitale, senza dettagli specifici sui percorsi. La corsa si concluderà nella città, chiudendo così l’edizione numero 109. La tappa finale rappresenta il momento conclusivo di questa edizione del Giro d’Italia, con la città che ospiterà la linea d’arrivo.
L’ edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si concluderà domani, domenica 31 maggio 2026, quando si disputerà la ventunesima tappa, che chiuderà la corsa nel Bel Paese e che prevede sia la partenza che l’arrivo a Roma dopo 131 km. Sarà una tappa che si snoderà tutta nella Capitale e che prevede un primo tratto di trasferimento in linea, seguito da una seconda parte in programma in un circuito da ripetere per ben 7 volte, e che si concluderà al Circo Massimo. La partenza fittizia è prevista alle ore 15.40, mentre la partenza reale avverrà alle ore 15.45, infine l’arrivo è calcolato tra le ore 18.38 e le ore 18.52. Di seguito tutte le località attraversate nel corso della tappa di domani dal Giro d’Italia 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 | The Route
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