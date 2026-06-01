In Toscana, sono stati attivati 55 presidi dedicati ai servizi di prossimità nell’ambito del progetto 'Botteghe della salute' per il biennio 2026-2027. L’iniziativa, promossa dall’Associazione dei Comuni e dalla Regione, si basa su un’esperienza consolidata negli anni passati.

Firenze, 1 giugno 2026 – Al via il progetto 'Botteghe della salute' per il biennio 2026-2027, iniziativa promossa da Anci Toscana insieme alla Regione Toscana che prosegue nel solco dell’esperienza maturata negli anni precedenti, con il forte impegno dei Comuni. Il progetto, che oggi vede presenti 55 sportelli Botteghe della Salute sul territorio regionale, punta a consolidare e ampliare una rete territoriale, ormai presidio fondamentale per i cittadini, anche attraverso i servizi itineranti delle Botteghe della Salute mobili e il raccordo con Case di Comunità, Asl, Terzo Settore. Tra gli obiettivi ci sono rafforzare la rete dei servizi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Botteghe della salute, più servizi di prossimità grazie a 55 presidi in Toscana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sanità: botteghe della salute, più servizi di prossimità grazie a 55 presidi in ToscanaIn Toscana sono stati aperti 55 presidi dedicati alle botteghe della salute, con l’obiettivo di ampliare i servizi di prossimità.

Salute in Toscana: 28 nuovi presidi per liberare i pronto soccorsoA partire dal primo aprile, nell’area dell’Ausl Toscana centro sono stati attivati ventotto nuovi presidi sanitari destinati a gestire le richieste...

Temi più discussi: Il ritorno dei bar di quartiere e delle botteghe di paese; Elba, Spi Cgil Livorno: Famiglie sempre più in difficoltà: va rilanciata la contrattazione sociale; Botteghe Storiche. Il Sindaco Sala e l’assessora Cappello premiano 36 attività; Orgoglio milanese a Palazzo Marino: 36 nuove Botteghe Storiche premiate dal Comune.

Botteghe della salute, più servizi di prossimità grazie a 55 presidi in ToscanaFirenze, 1 giugno 2026 – Al via il progetto 'Botteghe della salute' per il biennio 2026-2027, iniziativa promossa da Anci Toscana insieme alla Regione Toscana che prosegue nel solco dell’esperienza ma ... lanazione.it

Sanità: botteghe della salute, più servizi di prossimità grazie a 55 presidi in ToscanaArezzo, 1 giugno 2026 – Rafforzare la rete dei servizi amministrativo-sanitari di prossimità e garantire un accesso più semplice ai servizi sociosanitari, soprattutto nelle aree della Toscana Diffusa, ... lanazione.it