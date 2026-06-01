Borgo San Lorenzo escursionista si perde a Razzuolo | salvata

Alle 11:30 di questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti a Razzuolo, in una zona impervia sotto il Rifugio Valdiccioli, per recuperare un’escursionista smarrita. La donna aveva perso l’orientamento mentre camminava in un'area difficile da raggiungere. Dopo averla trovata, i soccorritori l’hanno accompagnata in salvo. Nessuna informazione sulla sua condizione o sui dettagli dell’escursione.

Stamani i vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo sono intervenuti, dalle 11:30, in località Razzuolo, in una zona impervia a valle del Rifugio Valdiccioli, per la ricerca e il soccorso di una donna che, durante un’escursione, aveva perso l’orientamento.La sala Operativa 115, allertata tramite il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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