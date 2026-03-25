A Borgo San Lorenzo torna Fiorinfiera

A Borgo San Lorenzo si svolge la tredicesima edizione di Fiorinfiera, la Mostra Mercato dedicata a piante e fiori. La manifestazione si terrà dal 17 al 19 aprile nel luogo di origine di questa iniziativa, attirando appassionati e operatori del settore. L'evento si ripropone come appuntamento annuale per gli amanti del giardinaggio e delle piante.

Tredicesima edizione per Fiorinfiera, la Mostra Mercato di Piante e Fiori, che torna nel luogo da cui questo fortunato format è nato, ovvero a Borgo San Lorenzo, dal 17 al 19 aprile. La manifestazione raccoglierà circa 40 espositori del settore che animeranno l’area verde dei giardini di Piazza Dante. Borgo San Lorenzo si trasformerà così in un vero e proprio grande giardino all’aperto, divenendo attrazione irripetibile per gli amanti del florovivaismo, dell’orticoltura e del giardinaggio. I giardini ospiteranno anche una ventina di aziende agricole del territorio che proporranno i sapori della stagione primaverile, per gustarli sulla propria tavola. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - A Borgo San Lorenzo torna Fiorinfiera Articoli correlati Leggi anche: A Borgo San Lorenzo e Vicchio torna il Giotto Jazz Festival Al via a Borgo San Lorenzo la sperimentazione “SenzaSpreco” nella mensa della scuola mediaBorgo San Lorenzo (Firenze), 16 gennaio 2026 – A Borgo San Lorenzo (Firenze) arriva una nuova sperimentazione, con l'obiettivo di prevenire lo spreco... Contenuti e approfondimenti su A Borgo San Lorenzo torna Fiorinfiera Temi più discussi: Borgo San Lorenzo - nuovo centro polivalente; L’Agorà della Salute torna a Borgo San Lorenzo; Nel centro storico di Borgo San Lorenzo torna L’Angolo delle Poesie; Ri-scatto Civico, a Borgo San Lorenzo i ragazzi raccontano il territorio con lo smartphone. A Borgo San Lorenzo arriva la primavera, con FiorinfieraBORGO SAN LORENZO – Da venerdì 17 a domenica 19 Aprile, Fiorinfiera torna a colorare Borgo San Lorenzo con la sua tredicesima edizione. La mostra mercato di piante, fiori, attrezzi per il giardino e v ... ilfilo.net Il Chino Chini di Borgo San Lorenzo alla finale del Cooking QuizBORGO SAN LORENZO – BORGO SAN LORENZO – L’Istituto Alberghiero Chino Chini conquista la finale del Cooking Quiz, che si terrà a Parma. Dopo le prove che si sono tenute nella scuola di Borgo San Lore ... ilfilo.net RI-SCATTO CIVICO Hai tra gli 11 e i 15 anni e vivi a Borgo San Lorenzo Il Centro Giovani Chicchessia ti invita a partecipare a “Ri-scatto Civico”, un laboratorio gratuito per guardare il tuo territorio con occhi nuovi. Due incontri per riflettere sul rispetto deg - facebook.com facebook