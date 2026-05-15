A Borgo San Lorenzo al via Vivilosport Mugello

A Borgo San Lorenzo è iniziata la 23ª edizione di 'Vivilosport Mugello'. La manifestazione si è svolta il 15 maggio 2026 e ha visto la partecipazione di molte persone nonostante le condizioni di vento forte. Durante la giornata si sono svolti tornei sportivi, esibizioni di danza e sessioni di allenamento aperte al pubblico. L'evento si tiene nel comune toscano e coinvolge diverse discipline sportive e attività ricreative. La giornata si è conclusa senza particolari problemi legati al meteo.

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Firenze, 15 maggio 2026 – Si è aperta la 23a edizione di 'Vivilosport Mugello' a Borgo San Lorenzo (Firenze): nonostante il forte vento in molti hanno partecipato a tornei, spettacoli di danza, allenamenti aperti. Oggi, causa maltempo, non ci sarà il consueto appuntamento con i quasi mille bambini previsti da diverse scuole del Mugello: tuttavia ci saranno diversi eventi. E domani ci sarà spazio a 'Bimbinbici', che porterà ragazzi e famiglie a pedalare per le ciclabili ed il fondo valle mugellano. Ci saranno poi spazi dedicati ai motori, il tradizionale raduno di auto e moto a cura dei Magelli e quello degli Svarvolati Mugellani, spettacoli di danza, esibizioni di arti marziali e delle palestre del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Borgo San Lorenzo al via Vivilosport Mugello ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Vivilosport 2026: torna a Borgo San Lorenzo la Festa Metropolitana dello Sport A Borgo San Lorenzo torna "Mugello da Fiaba", festival di letteratura, teatro, musica, arte e creativitàTorna a Borgo San Lorenzo (FI) la dodicesima edizione di Mugello da Fiaba, il festival dedicato a bambini e ragazzi che unisce letteratura, teatro,... Ritrovato grazie a uno spettatore ad Arezzo l’uomo di 70 anni che il 2 febbraio si era allontanato da #BorgoSanLorenzo ( #Firenze). I familiari avevano lanciato per lui un appello in trasmissione e ringraziano tutti. Questa sera c'è #chilhavisto x.com A Borgo San Lorenzo al via Vivilosport MugelloEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Incendio in appartamento a Borgo San Lorenzo, cinque feritiBORGO SAN LORENZO – Incendio in appartamento ieri sera, lunedì 11 Maggio, in viale della Repubblica a Borgo San Lorenzo. Le fiamme si sono sviluppate nella tarda serata, sembra intorno alle 23.00 al p ... ilfilo.net