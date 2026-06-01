Bordighera parla il padre di Beatrice | Fatemi abbracciare le bambine chiedo condanne esemplari

Il padre di Beatrice, la bambina di due anni morta a Bordighera il 9 febbraio, ha rilasciato una dichiarazione attraverso il suo avvocato. Ha chiesto di poter abbracciare le sue figlie e ha espresso la richiesta di condanne esemplari. Attualmente si trova in carcere e non può parlare direttamente. La famiglia della vittima ha reso note queste parole tramite il legale.

Maurizio Rao, padre della piccola Beatrice, morta a due anni Bordighera il 9 febbraio scorso dopo ore di agonia, può parlare soltanto dal carcere, tramite il proprio legale Fabio Scaffidi Fonti. L’avvocato di Rao stamane è andato a fargli visita nell’istituto penitenziario di Sanremo. L’uomo, che non è coinvolto nella vicenda della piccola Bea, si trova in carcere da prima della morte di sua figlia. Il suo fine pena è nel 2027. «Nessuno poteva immaginarsi una situazione del genere, altrimenti sarebbe stato nostro dovere denunciarla. Per noi è stata una vicenda del tutto inaspettata», ha dichiarato l’avvocato Fabio Scaffidi Fonti. Per la morte della piccola Beatrice sono stati arrestati la mamma (ed ex compagna di Rao), Emanuela Aiello, e il compagno Emanuel Iannuzzi. 🔗 Leggi su Open.online

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