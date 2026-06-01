Bordighera le contraddizioni del compagno della madre | Era con la bimba il giorno prima di morire lei vomitava

Il compagno della madre della bambina di due anni, morta in provincia di Imperia, ha riferito di aver passato del tempo con la piccola il giorno prima del decesso, affermando che la bambina vomitava. La vicenda riguarda mesi di presunti maltrattamenti e omissioni da parte della madre e del suo compagno. La procura ha aperto un’indagine sulla morte della piccola, che ha portato al sequestro dell’abitazione e all’iscrizione nel registro degli indagati.

La piccola Beatrice, 2 anni, è morta in provincia di Imperia dopo mesi di maltrattamenti e omissioni da parte della madre e del suo compagno. L'uomo ha negato ogni coinvolgimento nella morte della bimba, ma le testimonianze e le indagini smentiscono la sua versione, collocandolo accanto alla bimba nelle ore decisive. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre

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Temi più discussi: Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre; Il calvario di Beatrice, morta a 2 anni: nel cellulare foto della piccola con il volto tumefatto; Il dramma di Beatrice, morta per le violenze di mamma e compagno. Nel cellulare le foto dei pestaggi; Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre: foto della piccola dopo i pestaggi, in un video costretta a fumare.

Sono state le contraddizioni riscontrate nel racconto della madre della piccola Beatrice a portare gli inquirenti a ipotizzare, fin da subito, che dietro la morte della bambina si nascondesse qualcosa di molto più grave di una tragica fatalità #ANSA x.com

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