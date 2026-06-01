Bonus mobili come funziona la detrazione nel Modello 730 e cosa fare per non perdere lo sconto fiscale

Chi acquista mobili ed elettrodomestici collegati a lavori edilizi può recuperare il 50% della spesa attraverso la detrazione fiscale nel Modello 730. La detrazione si applica alle spese sostenute per l’acquisto di arredi destinati a immobili oggetto di ristrutturazioni. È importante conservare la documentazione di acquisto e rispettare i requisiti previsti per non perdere lo sconto fiscale. La detrazione viene ripartita in più quote nell’arco di diversi anni.

Chi acquista arredi ed elettrodomestici abbinati a lavori edilizi può recuperare metà della spesa nella dichiarazione dei redditi. Il nuovo limite massimo è di 5mila euro e richiede il rispetto di precisi requisiti temporali, energetici e di tracciabilità. Ecco quali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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