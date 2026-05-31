Bonus mobili via alla detrazione nel Modello 730 2026 | come si richiede

Da quifinanza.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel Modello 7302026 è stata introdotta la detrazione per il bonus mobili. La misura permette di ottenere uno sconto sulle tasse per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredi di immobili ristrutturati. La richiesta deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi, seguendo le istruzioni specifiche fornite dall’Agenzia delle Entrate. La detrazione è valida per le spese sostenute nel corso dell’anno di riferimento.

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Il panorama delle agevolazioni fiscali sulla casa continua a rimanere al centro dell’attenzione dei contribuenti che si accingono ad inviare la dichiarazione dei redditi. Tra i protagonisti indiscussi del Modello 7302026 troviamo il bonus mobili, un’agevolazione che, nonostante le riduzioni del tetto di spesa rispetto agli anni d’oro del post-pandemia, rimane uno degli strumenti più amati per alleggerire il carico fiscale di chi ha intrapreso percorsi di rinnovamento domestico. L’agevolazione, però, deve essere gestita correttamente: vediamo come muoversi per evitare errori che potrebbero costare caro in sede di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

bonus mobili via alla detrazione nel modello 730 2026 come si richiede
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Modello 730/2026: Tutte le Novità e le Nuove Aliquote IRPEF (Guida Completa)

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