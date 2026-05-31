Bonus mobili via alla detrazione nel Modello 730 2026 | come si richiede

Notizia in breve

Nel Modello 7302026 è stata introdotta la detrazione per il bonus mobili. La misura permette di ottenere uno sconto sulle tasse per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredi di immobili ristrutturati. La richiesta deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi, seguendo le istruzioni specifiche fornite dall’Agenzia delle Entrate. La detrazione è valida per le spese sostenute nel corso dell’anno di riferimento.