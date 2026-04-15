Bonus scuola 2026 nel 730 | aumenta la detrazione e cambia il rimborso per le famiglie

Con l’inizio della stagione dichiarativa 2026, il bonus scuola torna a essere al centro delle discussioni riguardanti il modello 730, in seguito alle modifiche approvate con la Legge di Bilancio. Le novità prevedono un aumento della detrazione fiscale e un cambio nelle modalità di rimborso per le famiglie che usufruiscono di questa agevolazione. Tali cambiamenti sono stati comunicati in vista della compilazione dei modelli fiscali di quest’anno.

Con l’avvio della stagione dichiarativa 2026, torna al centro dell’attenzione il tema del bonus scuola nel modello 730, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio. Proprio in questi giorni si parla di una modifica importante che riguarda milioni di famiglie italiane: l’aumento del limite delle spese scolastiche detraibili, che consente di ottenere un rimborso più alto rispetto agli anni precedenti. Si tratta di una misura molto attesa, soprattutto in un periodo in cui il costo dell’istruzione continua a pesare sui bilanci familiari. La principale novità riguarda il tetto massimo delle spese scolastiche che possono essere portate in detrazione.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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