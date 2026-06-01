L'Inter ha deciso di non modificare la formazione offensiva composta da quattro giocatori, nonostante l'interesse di diversi club per Bonny. La scelta riguarda la permanenza in attacco di questa coppia di attaccanti, mantenendo la stessa formazione in vista delle prossime partite. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società, che ha confermato la volontà di non effettuare cambiamenti nel reparto offensivo.

di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il calciomercato dell’Inter comincia a delineare le strategie per il futuro, in particolare per quanto riguarda il reparto avanzato. Secondo Sky Sport, la dirigenza ha preso una decisione ben precisa per la prossima stagione. L’interesse per Bonny e la scelta dei nerazzurri. Nelle ultime ore erano circolate voci sul futuro di Ange-Yoan Bonny. Tuttavia, ad oggi la reale volontà dell’Inter è quella di non modificare gli equilibri del reparto offensivo. Cristian Chivu ha scelto di dare continuità al progetto tecnico, preferendo rimanere in avanti con i quattro uomini attualmente a disposizione all’interno della rosa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonny nel mirino di diversi club ma l’Inter ha scelto: davanti non si cambiano quei quattro

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