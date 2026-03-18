Bonny non va in nazionale ma ha scelto la Costa d’Avorio! Ecco perché non è stato convocato

Bonny non è stato convocato dalla nazionale italiana e ha scelto di rappresentare la Costa d’Avorio. La decisione riguarda la sua scelta di passare alla squadra africana, lasciando da parte l’opzione italiana. La sua assenza dalla nazionale italiana è stata confermata, mentre la sua nuova scelta è stata comunicata pubblicamente. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media sportivi.

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