Mercato Inter Baccin si muove | quattro talenti del Modena nel mirino I nomi

Il mercato dell’Inter si anima con il coinvolgimento di Dario Baccin, vice direttore sportivo del club, che ha seguito dal vivo quattro giovani giocatori del Modena. La società nerazzurra monitora con attenzione i talenti emergenti del team emiliano, senza ancora confermare eventuali trattative. La presenza di Baccin all’incontro ha attirato l’attenzione sulla possibilità di sviluppi nelle prossime settimane.

di Alberto Petrosilli Mercato Inter, Dario Baccin, vice Direttore Sportivo nerazzurro, ha osservato dal vivo 4 talenti del Modena. I nomi. L’ Inter non ferma la sua ricerca di nuovi talenti per il futuro. Mentre la squadra attende il ritorno di Lautaro Martinez e prepara la volata finale verso il 21° scudetto, la dirigenza nerazzurra continua a monitorare con attenzione i campi di tutta Italia per scovare i campioni del 2026. LEGGI ANCHE: le ultime di mercato Inter Mercato Inter, missione scout: Dario Baccin osserva i gioielli del Modena. Il blitz. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il vice direttore sportivo Dario Baccin è stato avvistato ieri pomeriggio sulle tribune dell’U-Power Stadium per assistere al match tra Monza e Modena.🔗 Leggi su Internews24.com

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