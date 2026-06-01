Angelo Bonelli ha accusato il governo albanese di vendere spiagge e isole, estendendo così le critiche oltre la scena politica italiana. Le sue dichiarazioni si rivolgono anche all’opposizione albanese, che sembra aver preso posizione contro le politiche del governo. La polemica riguarda questioni di gestione territoriale e proprietà delle aree costiere. Non sono stati forniti dettagli su eventuali reazioni ufficiali o risposte da parte delle autorità albanesi.

Non c’è solo Giorgia Meloni nel mirino di Angelo Bonelli. Sì, perché il leader di Avs sembra aver preso anche la tessera dell’opposizione albanese. Attenzione: sempre in chiave anti-governo. Perché attaccare Edi Rama significa colpire Giorgia Meloni. L’unica colpa? L’ardire di dialogare con Palazzo Chigi. E dunque l’Albania viene trasformata nella nuova trincea ambientalista dei giallorossi: Bonelli denuncia concessioni, resort, miliardari americani, presunte svendite di spiagge e isole. E naturalmente, come da copione, riesce a infilare nel discorso anche i centri per migranti voluti dal governo italiano. Perché, come dicevamo, alla fine il punto è sempre quello: attaccare Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bonelli “l’albanese” contro Rama: “Vende spiagge e isole”

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