Palazzo Chigi la premier Meloni incontra il premier albanese Rama

Da iltempo.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Palazzo Chigi si è svolto un incontro tra la presidente del Consiglio e il primo ministro dell’Albania. La visita ha visto un confronto tra i due leader, senza ulteriori dettagli pubblicati sui temi discussi. L’appuntamento si inserisce nella normale agenda istituzionale e rappresenta un momento di scambio tra le due rappresentanze governative. Nessuna comunicazione ufficiale ha annunciato eventuali accordi o dichiarazioni congiunte.

  La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il primo ministro della Repubblica d'Albania, Edi Rama. Lo riferisce il sito del governo.🔗 Leggi su Iltempo.it

palazzo chigi la premier meloni incontra il premier albanese rama
© Iltempo.it - Palazzo Chigi, la premier Meloni incontra il premier albanese Rama

La riforma della giustizia spiegata da Giorgia Meloni in due minuti.

Video La riforma della giustizia spiegata da Giorgia Meloni in due minuti.

Notizie correlate

La premier Meloni accoglie a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile José Antonio Kast – Il video(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2026 La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile José...

Attacchi Iran, la Premier Giorgia Meloni convoca un nuovo vertice a Palazzo Chigi: ”L’Italia rinnova la propria vicinanza alla popolazione civile iraniana”Dopo gli attacchi in Iran e l’aggravarsi della crisi in Medio Oriente, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato un nuovo vertice a...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Zelensky a Roma, l'incontro con la premier Meloni a Palazzo Chigi - la diretta; Meloni riceve Zelensky: sempre a fianco di Kiev, in gioco sicurezza Ue; Trump rompe con Palazzo Chigi: Deluso da Meloni, non ha avuto coraggio; Zelensky a Palazzo Chigi per l’incontro con Meloni.

palazzo chigi palazzo chigi la premierPalazzo Chigi, la premier Meloni incontra il premier albanese RamaLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il primo ministro della Repubblica d'Albania, Edi Rama. iltempo.it

palazzo chigi palazzo chigi la premierMeloni riceve Zelensky a Palazzo Chigi: Sostegno a Kiev e unità dell’OccidenteGiorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ribadendo il sostegno italiano a Kiev ... ilmetropolitano.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.