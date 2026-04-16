Palazzo Chigi la premier Meloni incontra il premier albanese Rama
Oggi a Palazzo Chigi si è svolto un incontro tra la presidente del Consiglio e il primo ministro dell’Albania. La visita ha visto un confronto tra i due leader, senza ulteriori dettagli pubblicati sui temi discussi. L’appuntamento si inserisce nella normale agenda istituzionale e rappresenta un momento di scambio tra le due rappresentanze governative. Nessuna comunicazione ufficiale ha annunciato eventuali accordi o dichiarazioni congiunte.
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il primo ministro della Repubblica d'Albania, Edi Rama. Lo riferisce il sito del governo.🔗 Leggi su Iltempo.it
La riforma della giustizia spiegata da Giorgia Meloni in due minuti.
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