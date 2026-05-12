In Italia e Albania si sono verificati recenti contrasti riguardo all’accordo sui centri migranti. Il ministro albanese ha annunciato la sospensione del protocollo, ma il premier del paese ha successivamente smentito questa decisione. La questione ha generato un confronto pubblico tra le autorità dei due Paesi, con dichiarazioni contrastanti sulla continuazione dell’accordo e sul suo stato attuale. La situazione si sviluppa in un clima di incertezza riguardo alle future relazioni tra le due nazioni.

Il ministero degli Esteri albanese non vuole prorogare l’accordo con l’Italia per i centri di raccolta dei migranti. La conferma arriverebbe dal ministro Ferit Hoxha, che ha dichiarato come la proroga oltre il 2030 non sarà possibile. Il motivo è l’ingresso dell’Albania in Europa entro quella data. Il primo ministro Edi Rama però ha smentito il suo ministro, sottolineando come il protocollo durerà finché l’Italia lo vorrà. Centri per migranti non prorogati Il ministro degli Esteri albanese Ferit Hoxha ha dichiarato che l’accordo per i centri di raccolta per i migranti non sarà rinnovato. Questi ha spiegato che l’accordo ha una durata di 5 anni e non è sicuro che ci sarà il rinnovo, perché entro il 2030 l’Albania sarà membro dell’UE.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Dubbi sull'accordo Italia - Albania sui centri migranti, ministro albanese annuncia stop e Rama lo smentisce

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Meloni e Rama sui centri migranti in Albania - Agorà 14/11/2025

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