Bombola usata per il barbecue esplode nel garage Dario Vazzoler viene sbalzato fino alla recinzione di casa e muore a 65 anni

Da ilgazzettino.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 65 anni è morto dopo che una bombola usata per il barbecue è esplosa nel suo garage. L’incidente si è verificato in un’abitazione di campagna, dove l’uomo stava premendo il pulsante per aprire il basculante elettrico. L’esplosione ha sbalzato l’uomo fino alla recinzione di casa. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvargli la vita. La scena si è svolta in un garage con presenza di gas accumulato.

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TEGLIO VENETO (VENEZIA) - Premere il pulsante che permette al basculante elettrico di aprirsi, in un garage saturo di gas. Tanto poco è bastato ieri mattina, attorno alle 8.40, a far scoppiare l’esplosione in cui ha perso la vita il 65enne Dario Vazzoler, nella sua casa di via Viola a Cintello di Teglio Veneto. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine della tragedia ci sarebbe stata una bombola di gas difettosa o non perfettamente sigillata. Il sessantacinquenne, la sera precedente aveva trascorso alcune ore in compagnia dei figli, delle nuore e dei nipoti, invitati a cena nella casa di famiglia. Per cucinare aveva utilizzato un barbecue collegato proprio ad una bombola di gpl ancora mezza piena, poi riposta nel garage una volta terminata la serata. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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