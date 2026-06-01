bombola usata per il barbecue esplode nel garage dario vazzoler viene sbalzato fino alla recinzione di casa e muore a 65 anni

Notizia in breve

Un uomo di 65 anni è morto dopo che una bombola usata per il barbecue è esplosa nel suo garage. L’incidente si è verificato in un’abitazione di campagna, dove l’uomo stava premendo il pulsante per aprire il basculante elettrico. L’esplosione ha sbalzato l’uomo fino alla recinzione di casa. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvargli la vita. La scena si è svolta in un garage con presenza di gas accumulato.