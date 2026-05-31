Esplosione fa crollare una villetta | Dario Vazzoler muore a 65 anni Ipotesi fuga di gas

Un'esplosione ha causato il crollo di una villetta a Teglio Veneto, provocando la morte di un uomo di 65 anni. L'evento si è verificato intorno alle 8 di questa mattina e il boato è stato udito a diversi chilometri di distanza. Al momento, si ipotizza che la causa possa essere una fuga di gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso.

TEGLIO VENETO (VENEZIA) - Un boato tremendo, avvertito distintamente a chilometri di distanza, ha scosso la tranquillità di Teglio Veneto questa mattina (31 maggio), intorno alle 8.45. Una violenta esplosione in via Viola, causata si ipotizza da fuga di gas, ha letteralmente sventrato un'abitazione. Il bilancio è drammatico: nel crollo ha perso la vita un uomo di 65 anni mentre una seconda persona, la moglie, è rimasta ferita. La vittima si chiamava Dario Vazzoler, ex bancario in pensione. I soccorsi La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Portogruaro, insieme ai carabinieri della stazione di Villanova di Fossalta di Portogruaro e ai sanitari del 118 per mettere in sicurezza l'area e avviare le prime ricerche tra le macerie. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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Esplosione fa crollare una villetta: morto un 65enne. La casa sventrata

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Esplosione fa crollare una villetta: morto un 65enne. Ipotesi fuga di gasUn’esplosione ha distrutto una villetta a Teglio Veneto, causando la morte di un uomo di 65 anni.

Esplosione fa crollare una casa: un morto. Ipotesi fuga di gasUn'esplosione ha causato il crollo di una casa a Teglio Veneto, provocando un morto.

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