Bombola per il barbecue esplode nel garage casa sventrata | Dario Vazzoler muore a 65 anni per lo scoppio è stato sbalzato per 20 metri

Una bombola per il barbecue è esplosa nel garage, provocando l’esplosione che ha distrutto l’intera abitazione. Un uomo di 65 anni è stato sbalzato di circa 20 metri dall’esplosione ed è morto sul colpo. L’incidente si è verificato mentre si premiva il pulsante per aprire il basculante elettrico, in un garage che risultava pieno di gas.

TEGLIO VENETO (VENEZIA) - Premere il pulsante che permette al basculante elettrico di aprirsi, in un garage saturo di gas. Tanto poco è bastato ieri mattina, attorno alle 8.40, a far scoppiare l’esplosione in cui ha perso la vita il 65enne Dario Vazzoler, nella sua casa di via Viola a Cintello di Teglio Veneto. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine della tragedia ci sarebbe stata una bombola di gas difettosa o non perfettamente sigillata. Il sessantacinquenne, la sera precedente aveva trascorso alcune ore in compagnia dei figli, delle nuore e dei nipoti, invitati a cena nella casa di famiglia. Per cucinare aveva utilizzato un barbecue collegato proprio ad una bombola di gpl ancora mezza piena, poi riposta nel garage una volta terminata la serata. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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Bombola per il barbecue esplode nel garage, casa sventrata: Dario Vazzoler muore a 65 anni

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Bombola usata per il barbecue esplode nel garage, Dario Vazzoler viene sbalzato fino alla recinzione di casa e muore a 65 anniUn uomo di 65 anni è morto dopo che una bombola usata per il barbecue è esplosa nel suo garage.

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