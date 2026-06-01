Un'esplosione in un garage ha provocato la morte di un uomo di 65 anni. La bombola del barbecue, che era stata posizionata nel locale, è esplosa mentre si azionava il basculante elettrico, causando una forte deflagrazione. L’esplosione ha sventrato la casa e l’uomo è stato sbalzato fino alla recinzione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi.

TEGLIO VENETO (VENEZIA) - Premere il pulsante che permette al basculante elettrico di aprirsi, in un garage saturo di gas. Tanto poco è bastato ieri mattina, attorno alle 8.40, a far scoppiare l’esplosione in cui ha perso la vita il 65enne Dario Vazzoler, nella sua casa di via Viola a Cintello di Teglio Veneto. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine della tragedia ci sarebbe stata una bombola di gas difettosa o non perfettamente sigillata. Il sessantacinquenne, la sera precedente aveva trascorso alcune ore in compagnia dei figli, delle nuore e dei nipoti, invitati a cena nella casa di famiglia. Per cucinare aveva utilizzato un barbecue collegato proprio ad una bombola di gpl ancora mezza piena, poi riposta nel garage una volta terminata la serata. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Bombola per il barbecue esplode nel garage, casa sventrata: Dario Vazzoler muore a 65 anni, per lo scoppio è stato sbalzato fino alla recinzione

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Bombola usata per il barbecue esplode nel garage, Dario Vazzoler viene sbalzato fino alla recinzione di casa e muore a 65 anniUn uomo di 65 anni è morto dopo che una bombola usata per il barbecue è esplosa nel suo garage.

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Si parla di: Bombola per il barbecue esplode nel garage, casa sventrata: Dario Vazzoler muore a 65 anni, per lo scoppio è stato sbalzato fino alla...; Bombola usata per il barbecue esplode nel garage Dario Vazzoler viene sbalzato fino alla recinzione di casa e muore a 65 anni.

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