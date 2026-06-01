Bologna | tra romanzi e lucchetti nasce un legame con la città

Notizia in breve

A Bologna, un romanzo e un progetto di riqualificazione urbana si sono incontrati, creando un legame tra letteratura e spazio pubblico. Le storie del libro si intrecciano con le installazioni e le opere di street art presenti in alcune zone della città. Alcuni passanti hanno notato coincidenze tra i temi narrativi e le immagini delle opere, portando alla scoperta di riferimenti nascosti e dettagli che richiamano i contenuti del romanzo.