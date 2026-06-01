Bologna | tra romanzi e lucchetti nasce un legame con la città
A Bologna, un romanzo e un progetto di riqualificazione urbana si sono incontrati, creando un legame tra letteratura e spazio pubblico. Le storie del libro si intrecciano con le installazioni e le opere di street art presenti in alcune zone della città. Alcuni passanti hanno notato coincidenze tra i temi narrativi e le immagini delle opere, portando alla scoperta di riferimenti nascosti e dettagli che richiamano i contenuti del romanzo.
? Domande chiave Come può un romanzo intrecciarsi con un'iniziativa urbana bolognese?. Chi ha scoperto coincidenze incredibili tra la trama e la realtà?. Perché la fondatrice del Ponte dei Single si è commossa leggendo?. Cosa lega i lucchetti di Bologna alla storia di Isa Grassano?.? In Breve Presentazione mercoledì 10 giugno ore 19.00 presso Spazio Tuday Conad in Via Indipendenza 11. Rossella coordina l'iniziativa urbana del Ponte dei Single a Bologna. Romanzo pubblicato da Giraldi Editore come seguito di Un Giorno Sì e l'Altro No. Coincidenze geografiche tra i luoghi descritti e la residenza di Rossella a Bologna. Isa Grassano presenta a Bologna il romanzo A Volte è Complicato mercoledì 10 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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