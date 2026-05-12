Un nuovo romanzo si focalizza sui tradizionali lucchetti di Bologna, esplorando il loro significato simbolico. La narrazione si interroga su come un ponte destinato a coppie single possa rappresentare anche un amore contrastante. La figura di una madrina, coinvolta nel trasformare questa tradizione in un fenomeno più ampio, viene descritta come protagonista di questa evoluzione. La storia si sviluppa attraverso questi elementi, senza commenti o interpretazioni personali.

? Punti chiave Come può un ponte per single diventare il simbolo di un amore ossimorico?. Chi è la madrina che sta trasformando questo rito in un movimento?. Perché il fenomeno dei lucchetti bolognese sta arrivando fino in Calabria?. Cosa nasconde la trama del nuovo romanzo ispirato ai legami di Bologna?.? In Breve Rossella Regina e Stefania Reccia lavorano al sequel della fiaba digitale Lucièt.. Progetto per replicare il fenomeno nei comuni calabresi di Laino Borgo e Castello.. Celebrità come Mingardi, Zazzaroni, Comaschi e Chiara Sani hanno sostenuto il Ponte.. Fenomeno nato vent'anni fa su Via Oberdan per celebrare i legami affettivi.. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isa Grassano: il nuovo romanzo celebra i lucchetti di Bologna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Maria Marchetta: Grassano celebra 60 anni di fede e unitàA Grassano, martedì 7 aprile 2026, si terranno un convegno pubblico e una celebrazione eucaristica per commemorare i 60 anni dalla scomparsa della...

Bologna 1980: il mistero del DAMS nel nuovo romanzo di Belcastro? Cosa sapere Presentazione del romanzo Il segreto dei cardi di Salvatore Belcastro venerdì 24 aprile a Carrara.

Argomenti più discussi: La scrittrice lucana Isa Grassano torna in libreria con un omaggio ai lucchetti del Ponte dei Single. Lo ha annunciato in TV Rossella Regina, madrina dell’iniziativa bolognese; NARDO'- INSOLITA COMUNE hub socio-creativo del Salento ARTE LETTERATURA VINTAGE 2026; Il ponte dei single si sdoppia: da Bologna alla Calabria arriva il primo omologo dei lucchetti ossimorici.

Inverno, stagione da vivere fra riti, tradizioni, idee di viaggio nel libro di Isa GrassanoFirenze, 21 gennaio 2026 – «Ho tenuto sempre due libri in tasca, uno da leggere e uno da scrivere». Così era solito dire Robert Louis Stevenson, poeta scozzese ottocentesco, ed è un po’ lo spirito che ... lanazione.it