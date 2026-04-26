A Sanremo prende il via giovedì 30 aprile la rassegna “Raccontare a Ponente” presso la Coop locale. L’evento prevede quattro incontri che uniscono letteratura e storia, collegando il Ponente ligure a temi di portata globale. La manifestazione mira a coinvolgere il pubblico attraverso dialoghi tra scrittori e storici, offrendo uno sguardo sulle vicende passate e sulla narrativa contemporanea.

? Cosa sapere La rassegna Raccontare a Ponente debutta giovedì 30 aprile presso la Coop di Sanremo.. Quattro incontri tra letteratura e storia collegano il Ponente ligure a temi globali.. Giovedì 30 aprile alle ore 17 la Sala Punto d’Incontro Coop di corso Matuzia a Sanremo ospiterà il debutto della rassegna letteraria Raccontare a Ponente, che apre un ciclo di quattro incontri tra narrativa e memoria storica. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra l’Associazione Amici di Francesco Biamonti e la Sezione Soci Coop Liguria di Sanremo. Il programma punta a connettere le radici dell’estremo Ponente con tematiche globali, toccando nodi cruciali come le migrazioni, le vicende familiari del Novecento, il colonialismo e le identità territoriali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo: nasce Raccontare a Ponente, un viaggio tra storia e romanzi

Sanremo e l'eredità di Pippo Baudo - Storie italiane 26/02/2026

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