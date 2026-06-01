A Bologna un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo aver rubato in un bar e aver speronato un'auto della polizia durante un tentativo di fuga. Dopo il furto, il sospetto è fuggito a bordo di un furgone rubato, che ha abbandonato in un inseguimento. La polizia ha intercettato il veicolo e, nel tentativo di bloccarlo, è stato coinvolto un inseguimento con speronamento.

Un arresto e due agenti feriti in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella notte a Bologna, dove un cittadino albanese è stato fermato dopo un furto aggravato all’interno di un bar. L’uomo, classe 1997, è stato bloccato al termine di un inseguimento durante il quale ha anche resistito alle forze dell’ordine speronando una Volante e provocando il danneggiamento del veicolo e il ferimento di due agenti. La segnalazione e l’intervento della Polizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 2.40 della notte appena trascorsa. La Sala Operativa della Questura di Bologna ha ricevuto una segnalazione da parte di un operatore di un istituto di vigilanza privato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Bologna, svaligiano un bar e fuggono sul furgone rubato: catturato un 28enne dopo aver speronato una Volante

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