Svaligiano una profumeria in centro e poi fuggono | un arresto dopo l' inseguimento

Il 17 aprile, una profumeria in centro è stata svaligiata da alcuni individui, che sono poi fuggiti a bordo di un'auto. La Polizia di Stato ha avviato immediatamente le ricerche, riuscendo a bloccare i sospetti dopo un inseguimento. Tra gli arrestati figura un giovane di 20 anni, di origine nordafricana, già conosciuto per precedenti penali legati a reati contro il patrimonio e porto di armi.

La Polizia di Stato, il 17 aprile ha arrestato un giovane ventenne di origine nordafricane, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L'accusa: tentato furto aggravato in concorso ai danni di una profumeria del centro.Alle ore.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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