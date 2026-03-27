Napoli ladri fuggono da carabinieri dopo aver rubato un’auto scavalcano cancello ma è quello della caserma arrestati

Due uomini sono stati arrestati a Napoli dopo aver rubato un’auto e tentato di scappare dai carabinieri. I ladri hanno scavalcato un cancello e un muro, ma si sono ritrovati all’interno della caserma. La fuga si è conclusa con il loro fermo.

. Antonio Pignetti e Carmine Liberti, da tempo noti alle forze dell'ordine, sono decisamete i ladri d'auto più sfigati del mondo, arrestati 2 volte in 8 giorni in maniera surreale. La storia è a dir poco esilarante, degna della coppia FicarraPicone o SianiBisio. Episodio 1 - la 500X Nel primo pomeriggio di ieri i due notano una 500X parcheggiata in strada, nel comune di San Sebastiano al Vesuvio, e decidono di rubarla. Entrano senza difficoltà, la mettono in moto, percorrono qualche metro e si imbattono in un posto di blocco dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Napoli, ladri fuggono da carabinieri dopo aver rubato un’auto, scavalcano cancello ma è quello della caserma, arrestati Articoli correlati Inseguiti dai carabinieri, scavalcano un cancello ma è quello della caserma della forestale: in manetteDue giovani ieri pomeriggio hanno rubato una 500X parcheggiata in strada nel comune di San Sebastiano al Vesuvio. San Sebastiano al Vesuvio, rubano auto e fuggono nella caserma dei Carabinieri: arrestati due ladriTentano il furto di un’auto e finiscono direttamente tra le braccia dei Carabinieri.