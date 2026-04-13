Bologna scontro al Pilastro | muri imbrattati e attacchi al Sindaco

A Bologna, nel quartiere San Donato-San Vitale, si è verificato uno scontro durante un corteo contro il progetto Muba, il nuovo Museo dei bambini previsto nel quartiere Pilastro. Durante la manifestazione, alcune mura sono state imbrattate con scritte offensive e minacciose rivolte al sindaco. L’evento ha attirato l’attenzione di residenti e forze dell’ordine, che hanno monitorato la situazione senza registrare feriti o ulteriori incidenti.

Le mura del Quartiere San Donato-San Vitale a Bologna sono state imbrattate da scritte cariche di ostilità durante un corteo avvenuto questo pomeriggio, in occasione della protesta contro il progetto Muba, il futuro Museo dei bambini previsto nel quartiere Pilastro. La manifestazione ha l’esprimersi di forti tensioni verso le istituzioni locali, con insulti rivolti al sindaco Lepore e danni causati anche alla sede della Guardia di Finanza. Scontro tra territorio e istituzioni nel quartiere Pilastro. La tensione che si è scatenata oggi a Bologna riflette una frattura profonda tra la pianificazione urbanistica comunale e il sentire di una parte della popolazione locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna, scontro al Pilastro: muri imbrattati e attacchi al Sindaco Novate Mezzola, muri del cimitero imbrattati: individuato il responsabileIl sindaco, Fausto Nonini, dichiara: “Siamo soddisfatti che l’impianto di videosorveglianza, recentemente realizzato, si sia rivelato determinante... Estintori svuotati, muri imbrattati, incendi: baby vandali devastano un deposito comunaleEstintori svuotati all’interno della struttura, muri e pavimentazione imbrattati, piccoli incendi appiccati senza alcuna esitazione.