Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 1 Giugno 2026, un valore di 0,121 €kWh (120,69 €MWh). Si tratta di un aumento del 10,2% rispetto al valore di ieri, segnando una ripresa dopo alcuni giorni di relativa stabilità. La media degli ultimi 7 giorni si attesta a 0,124 €kWh, mentre quella degli ultimi 30 giorni è pari a 0,121 €kWh. Nel mercato libero, il PUN rappresenta il riferimento principale per la formazione dei prezzi delle offerte variabili. Tuttavia, il prezzo finale in bolletta per i clienti domestici include anche oneri di sistema, costi di trasporto, accise e IVA, che portano il costo effettivo per il consumatore a valori più elevati rispetto al solo prezzo all’ingrosso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bolletta luce: PUN in rialzo oggi a 0,121 €/kWh – 1 Giugno 2026

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