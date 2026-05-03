Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero italiano si attesta oggi a 0,104 euro per kilowattora, equivalenti a circa 103,88 euro per megawattora. Si tratta del Prezzo Unico Nazionale (PUN), il valore di riferimento all’ingrosso dell’elettricità nel paese. La quotazione si aggiorna quotidianamente e questa rappresenta una variazione rispetto alle giornate precedenti.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 3 Maggio 2026, un valore di 0,104 €kWh (103,88 €MWh). Si tratta di un incremento del 3,5% rispetto a ieri, interrompendo la recente tendenza al ribasso che aveva caratterizzato le ultime settimane. La media degli ultimi 7 giorni si attesta a 0,108 €kWh, mentre quella degli ultimi 30 giorni è di 0,115 €kWh. Il prezzo odierno resta comunque inferiore a queste medie, ma la risalita odierna segnala una possibile inversione di tendenza dopo un periodo di relativa stabilità e prezzi in calo.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bolletta luce: PUN in rialzo oggi a 0,104 €/kWh – 3 Maggio 2026

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