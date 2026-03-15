Dopo la partita tra Udinese e Juventus, l’allenatore della squadra torinese ha tenuto una conferenza stampa per commentare l’incontro. Ha affermato che la Juventus dimostra il suo valore quando mette in campo un gioco di livello e ha commentato la prestazione di Boga, sottolineando la sua capacità di giocare sia da esterno che da prima punta.

Conferenza stampa Spalletti post Udinese Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 29ª giornata di Serie A 202526. Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo Udinese Juve, valida per la 29ª giornata di Serie A 202526. PAROLE RUNJAIC – «Restituisco i complimenti a Runjaic. L’Udinese da quando l’abbiamo affrontata in Coppa Italia è cambiata completamente, è tostissima. Se non avessimo fatto le giuste preventive su Davis e Zaniolo, se non fossimo riusciti a tenere la loro metà campo poi sarebbe stato difficile mantenere questa qualità» DIFESA ALTA, UN RISCHIO? – «Chiaramente se si difende alti si corre qualche rischio in più. Saper scegliere i tempi giusti della giocata è un’altra qualità del calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti post Udinese Juve: «La Juventus è squadra di livello quando fa un gioco di livello. Boga? Bravo da esterno e da prima punta»

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