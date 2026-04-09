Nella giornata di oggi, la squadra si prepara alla partita contro l’Atalanta, un match decisivo per il futuro di un giocatore olandese. La società tiene sotto osservazione le sue prestazioni, poiché l’esito delle prossime gare potrebbe influenzare la decisione di confermarlo in rosa. Alla Continassa, si spera che l’investimento fatto finora si riveli azzeccato, ma si attende un risultato positivo sul campo.

Tutto torna. A Bergamo, nel caso di Teun Koopmeiners. L’olandese è il più atteso del prossimo match di campionato fra l’Atalanta e la Juve, anche perché per lui potrebbe esserci l’ultima vera occasione per evitare la bocciatura in bianconero. Il giocatore che è arrivato a Torino non è mai stato ai livelli di quello che aveva illuminato la Dea sotto la guida di Gasperini, al punto che al termine della seconda stagione fin qui deludente potrebbe finire dritto sul mercato. A meno che faccia cambiare idea presto al tecnico e ai dirigenti, impegnati nella restaurazione. Koop era arrivato nell’estate della rivoluzione orchestrata da Giuntoli per mettere Thiago Motta nelle migliori condizioni di sviluppare il proprio progetto tecnico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, ultima chiamata per Koop: a Bergamo si gioca la fiducia di Spalletti e del club

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