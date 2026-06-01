Due studenti sanniti si sono distinti ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici organizzati alla Bocconi. La scuola elementare “G. Moscati” ha ottenuto riconoscimenti, con la dirigente scolastica che ha espresso soddisfazione per i risultati conseguiti. I dettagli sulle premiazioni o sui punteggi non sono stati comunicati. La partecipazione ha coinvolto studenti di diverse età, con la scuola che ha sottolineato l’impegno del corpo docente nel preparare i partecipanti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Grandissimo orgoglio per l’I.C. “G. Moscati”, guidato con dedizione dalla Dirigente Scolastica Annamaria Morante. Sabato 30 maggio 2026, due brillanti studenti della classe 2G, Giovanni Cerulo e Vincenzo Cassero, hanno tenuto alto il nome dell’istituto partecipando alle prestigiose finali nazionali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici presso l’Università Bocconi di Milano. I due giovani talenti hanno gareggiato nella categoria C1, riservata agli studenti di prima e seconda media, sfidando migliaia di coetanei arrivati da tutta Italia. “Logica, intuizione e fantasia”: queste le tre parole chiave che hanno guidato Giovanni e Vincenzo in un’avventura dove non servivano formule complicate, ma una grande capacità di ragionamento, creatività e una straordinaria voglia di mettersi in gioco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bocconi, Campionati Internazionali di Giochi Matematici: brillano due studenti sanniti

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Campionati Internazionali di Giochi Matematici Bocconi 2026 - Videoguida all'iscrizione

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