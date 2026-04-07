talento impegno e passione gli alunni del parentucelli brillano nei giochi matematici

Gli studenti del liceo Parentucelli-Arzelà di Sarzana si sono distinti nei giochi matematici, ottenendo ottimi risultati. A maggio parteciperanno a una competizione nazionale, dopo aver superato le fasi preliminari. La scuola ha annunciato la loro vittoria e la qualificazione, sottolineando la preparazione e l'impegno degli alunni. L'evento si inserisce nel quadro delle attività extrascolastiche rivolte a promuovere le competenze matematiche tra i giovani.

Studenti del liceo Parentucelli-Arzelà di Sarzana campioni in matematica: a maggio parteciperanno alle finali nazionali a Cesenatico e Cervia nelle categorie a squadre (biennio, femminile e mista); si aggiunge la qualificazione individuale di Matteo Parodi, capitano della squadra mista, ammesso anche alle finali nazionali individuali, e di Anna Sotgia ed Eleonora Rita Buonasera, entrambe qualificate sia con la squadra femminile sia con la squadra mista. Le qualificazioni sono arrivate al termine di un percorso competitivo articolato. La squadra femminile ha conquistato il pass per la finale con il quarto posto su 55 squadre nella gara di Genova del 30 gennaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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