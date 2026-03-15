Logica intuito e passione | a Foggia il Pi Greco Day si festeggia con i Campionati di Giochi Matematici

Il 14 marzo, nell’Aula Magna dell’Università di Foggia presso il Dipartimento di Economia, si è tenuta la semifinale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, organizzata dall’Università Bocconi di Milano. La giornata, dedicata al Pi Greco, ha visto una grande partecipazione di studenti e appassionati che hanno preso parte alle competizioni, celebrando con entusiasmo la giornata dedicata alla matematica e ai suoi simboli.

Grande successo all'Università per la semifinale della competizione targata "Bocconi". Studenti da 26 scuole del Sud si sono messi alla prova nel Pi Greco Day: ora i migliori sognano la finalissima di Milano Ben 127 partecipanti hanno preso parte alla sfida, trasformando il pomeriggio del Pi Greco Day in un momento di incontro, curiosità e passione per la matematica. L’iniziativa è stata organizzata dalla Mathesis – sezione di Foggia, storica associazione italiana per la promozione della cultura matematica, in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia, che ha ospitato e sostenuto l’evento confermando il proprio impegno nella realizzazione di attività rivolte al territorio e al mondo della scuola. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati Pi Greco Day 2026, giornata di divulgazione con attività e laboratori matematici per tutte le etàChi trova pi greco trova un tesoroporticato di Palazzo Ducale, piazza Matteotti, Genovaalle 10:30, 15:30 e 16:30 (tre turni)Una caccia al tesoro... Pi Greco Day 2026: il Ministero dell’Istruzione porta la matematica in tutte le scuole con quiz e sfide onlineIl Ministero dell'Istruzione promuove il Pi Greco Day il 14 marzo con quiz di matematica per studenti, online e in presenza alla Fiera Didacta... Tutti gli aggiornamenti su Logica intuito e passione a Foggia il... Logica, intuito e passione: a Foggia il Pi Greco Day si festeggia con i Campionati di Giochi MatematiciGrande partecipazione il 14 marzo (Giornata dedicata al ‘Pi-Greco’), nell’Aula Magna dell’Università di Foggia presso il Dipartimento di Economia, dove si è svolta la semifinale dei Campionati ... foggiatoday.it Pi Greco Day: perché il 14 marzo è la festa della logicaLa costante matematica più famosa al mondo viene celebrata oggi, 3/14 secondo il calendario anglosassone ed anniversario di nascita di Albert Einstein. Scopri cos'è il Pi Greco Day e come nasce la fes ... libreriamo.it