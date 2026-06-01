La stagione internazionale della Boccia Paralimpica entra nel vivo e l'Italia è pronta a tornare protagonista. Dal oggi al 9 giugno la Nazionale azzurra sarà impegnata ad Astana, in Kazakistan, per la World Boccia Cup 2026, appuntamento di primo piano nel circuito mondiale che vedrà sfidarsi i migliori atleti del panorama internazionale. A guidare la spedizione italiana sarà il vicecommissario tecnico Maria Rita Cattani. In gara nella categoria BC3 ci saranno Michela Maria Favini e Gabriele Zendron, affiancati dagli assistenti sportivi Francesco Castrignanò e Adriano Zendron. Gli azzurri arrivano all'appuntamento forti dei risultati ottenuti recentemente in Finlandia, dove la Nazionale ha conquistato tre medaglie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Boccia Paralimpica, l'Italia sfida l'élite mondiale: Favini e Zendron in gara ad Astana

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