Coppa del Mondo di spada ad Astana 6 azzurri avanzano al tabellone principale della gara maschile

Sei atleti italiani si sono qualificati per il tabellone principale della gara maschile di spada alla tappa di Coppa del Mondo ad Astana. Domani si svolgeranno le qualificazioni anche per la sciabola, con le competizioni in programma tra Tashkent e Budapest. La fase principale della competizione con gli azzurri in gara si terrà sabato.

Domani altra giornata di qualificazioni, anche per la sciabola tra Tashkent e Budapest. Sei azzurri saranno protagonisti sabato del tabellone principale della gara maschile nella tappa di Coppa del Mondo di spada ad Astana. È il verdetto della prima giornata di assalti in Kazakistan. Per il gruppo guidato dal CT Diego Confalonieri, erano già ammessi alla giornata clou della gara individuale, per diritto di ranking, Matteo Galassi e Davide Di Veroli, che occupano rispettivamente la 5^ e l’8^ posizione della classifica internazionale. Oggi, sulle pedane dell’Athletics Sports Complex “Qazaqstan”, superando prima i gironi e poi i tabelloni preliminari, hanno staccato il pass anche Andrea Santarelli, Valerio Cuomo, Filippo Armaleo e Fabrizio Di Marco. 🔗 Leggi su Sportface.it

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