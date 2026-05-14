Boccia Paralimpica Italia da applausi a Pajulahti | due argenti e un bronzo

Gli atleti italiani di boccia paralimpica sono tornati dalla competizione in Finlandia con un bottino di tre medaglie, due d’argento e una di bronzo. La gara si è svolta a Pajulahti, e gli azzurri hanno ottenuto risultati positivi nelle diverse categorie in cui hanno partecipato. La presenza italiana si è fatta notare tra le varie nazionali che hanno preso parte al torneo internazionale. La manifestazione ha visto sfidarsi numerosi giocatori provenienti da diversi paesi.

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L’Italia lascia il segno al World Boccia Challenger di Pajulahti, in Finlandia, conquistando due splendide medaglie d’argento e un bronzo in una delle tappe più prestigiose del circuito internazionale. La spedizione azzurra si è resa protagonista sia nelle competizioni individuali sia nelle prove a coppia e a squadre, centrando risultati di grande valore nella corsa verso la qualificazione ai Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028. A mettersi particolarmente in videnza è stato Gabriele Zendron, autore di una splendida medaglia d’argento nell’individuale BC3 maschile al termine di una competizione di altissimo livello. L’azzurro ha perso solamente in finale contro il turco Öner Bozbiyik, vittorioso 4-2 dopo una sfida equilibrata e combattuta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Boccia Paralimpica, Italia da applausi a Pajulahti: due argenti e un bronzo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Campionati Italiani di Boccia Paralimpica - Lecce 2025 Sullo stesso argomento Tre ori, due argenti e un bronzo per la Marzudia ai nazionali di RiccioneRICCIONE - Nella iconica cornice dello stadio del nuoto di Riccione si è svolto nel weekend il campionato nazionale di nuoto dell‘ormai nota ente di... Olimpiadi di matematica femminile, trionfo in Francia: un oro, due argenti e un bronzo per le studentesse italianeLe studentesse italiane hanno ottenuto un risultato eccezionale alle ultime competizioni internazionali in Francia. Argomenti più discussi: Gli azzurri della Boccia Paralimpica aprono la stagione internazionale in Finlandia - FIB; Federazione Italiana di Bocce - Argento per Gabriele Zendron al World Boccia Challenger di Pajulahti - FIB; Federazione Italiana di Bocce - World Boccia Pajulahti (Finlandia) 2026: tutti i risultati degli azzurri - FIB; Concluso il Torneo Nazionale di Boccia Paralimpica – 2° Memorial Massimo Jeppo Greggio - FIB. ? Al via il #WorldBocciaChallenger a Pajulahti! ?? La Nazionale di Boccia Paralimpica sarà impegnata da oggi al 15 maggio, in Finlandia per il primo appuntamento internazionale della stagione. La notizia completa su comitatoparalimpico.it/comunicazion x.com Bocce paralimpiche, partnership tra Fib e Valle d'AostaUna partnership strategica tra Federazione Italiana Bocce e Regione Valle d'Aosta per promuovere sport paralimpico, grandi eventi federali e valorizzazione turistica del territorio. (ANSA) ... ansa.it