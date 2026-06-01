Bnp Paribas Fortis vuole eliminare 1.000 posti di lavoro grazie all' Ai ma senza licenziare nessuno

Notizia in breve

Bnp Paribas Fortis ha annunciato che, nei prossimi anni, utilizzerà l’intelligenza artificiale per automatizzare alcune funzioni e ridurre di mille unità il personale. L’azienda precisa che questa riduzione avverrà senza licenziamenti, attraverso il ricorso a strumenti digitali e riqualificazioni interne. La decisione riguarda specifici reparti e funzioni, senza specificare le modalità di attuazione o le tempistiche esatte.