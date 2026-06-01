Bnp Paribas Fortis vuole eliminare 1.000 posti di lavoro grazie all' Ai ma senza licenziare nessuno

Da today.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bnp Paribas Fortis ha annunciato che, nei prossimi anni, utilizzerà l’intelligenza artificiale per automatizzare alcune funzioni e ridurre di mille unità il personale. L’azienda precisa che questa riduzione avverrà senza licenziamenti, attraverso il ricorso a strumenti digitali e riqualificazioni interne. La decisione riguarda specifici reparti e funzioni, senza specificare le modalità di attuazione o le tempistiche esatte.

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Nei prossimi anni Bnp Paribas Fortis sfrutterà l'intelligenza artificiale per eliminare mille posti di lavoro. Meglio premetterlo: nessuno sarà licenziato. L'obiettivo della principale banca belga è quello di ridurre via via l'organico assumendo, nel corso degli anni, meno dipendenti di quelli. 🔗 Leggi su Today.it

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