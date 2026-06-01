Bnp Paribas Fortis vuole eliminare 1.000 posti di lavoro grazie all' Ai ma senza licenziare nessuno
Bnp Paribas Fortis ha annunciato che, nei prossimi anni, utilizzerà l’intelligenza artificiale per automatizzare alcune funzioni e ridurre di mille unità il personale. L’azienda precisa che questa riduzione avverrà senza licenziamenti, attraverso il ricorso a strumenti digitali e riqualificazioni interne. La decisione riguarda specifici reparti e funzioni, senza specificare le modalità di attuazione o le tempistiche esatte.
Nei prossimi anni Bnp Paribas Fortis sfrutterà l'intelligenza artificiale per eliminare mille posti di lavoro. Meglio premetterlo: nessuno sarà licenziato. L'obiettivo della principale banca belga è quello di ridurre via via l'organico assumendo, nel corso degli anni, meno dipendenti di quelli. 🔗 Leggi su Today.it
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