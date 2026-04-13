Il gruppo bancario ha aperto una nuova campagna di selezione per tirocini formativi, disponibili in diverse sedi sul territorio nazionale. Le opportunità sono rivolte anche a candidati senza esperienza pregressa e prevedono un tirocinio retribuito. Le persone interessate possono inviare la candidatura attraverso i canali ufficiali dell’ente, seguendo le indicazioni fornite sul sito dedicato. La durata e i requisiti specifici variano a seconda della posizione.

Il gruppo Bnl Bnp Paribas ha avviato una campagna di selezione con lo scopo di attivare tirocini formativi in diverse sedi sul territorio nazionale. Si tratta di un’occasione concreta per entrare nel mondo del lavoro senza esperienza, acquisendo competenze in uno dei principali gruppi finanziari europei. Le posizioni aperte riguardano varie aree e sono distribuite in più città italiane. Ambito e durata dei tirocini. Il programma di stage promosso da Bnl Bnp Paribas è rivolto principalmente a laureati e laureandi, anche senza esperienza. I tirocini rappresentano una porta d’ingresso privilegiata nel mondo bancario e finanziario, con concrete possibilità di crescita professionale.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Tirocinio pagato in BNL BNP Paribas, anche senza esperienza: dove e come candidarsi

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