mia photo fair bnp paribas 2026 a milano

Si è appena svolto l’appuntamento che trasforma Milano in un crocevia internazionale per il mondo della fotografia. Organizzata da Fiere di Parma e diretta per il terzo anno da Francesca Malgara, la fiera si è confermata una piattaforma d’eccellenza per professionisti, collezionisti e appassionati. Secondo Ovidio ne “Le Metamorfosi” tutto cambia forma: i corpi, l’identità, perfino gli Dei. Ma se ci pensi, anche la fotografia è trasformazione. Un istante diventa immagine, un frammento di realtà si cristallizza nella memoria. Ed è proprio la “ metamorfosi ” il tema scelto per la quindicesima edizione di MIA Photo Fair BNP Paribas, che si è svolta dal 19 al 22 marzo 2026 negli spazi di Superstudio Più, a Milano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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