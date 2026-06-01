Blocco petroliera Tagor | la Francia scatena l’ira di Mosca

Notizia in breve

I militari francesi hanno preso il controllo di una nave petroliera nel blocco di Tagor, senza l’approvazione delle autorità russe. Il comandante della nave ha rifiutato di seguire gli ordini impartiti dalle forze francesi, portando a un confronto diretto. La situazione ha generato tensioni tra Francia e Russia, con Mosca che ha espresso forte disappunto per l’azione unilaterale. Non sono stati forniti dettagli sul metodo utilizzato dai militari francesi per entrare in possesso del cargo.