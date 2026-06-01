Blocco petroliera Tagor | la Francia scatena l’ira di Mosca
I militari francesi hanno preso il controllo di una nave petroliera nel blocco di Tagor, senza l’approvazione delle autorità russe. Il comandante della nave ha rifiutato di seguire gli ordini impartiti dalle forze francesi, portando a un confronto diretto. La situazione ha generato tensioni tra Francia e Russia, con Mosca che ha espresso forte disappunto per l’azione unilaterale. Non sono stati forniti dettagli sul metodo utilizzato dai militari francesi per entrare in possesso del cargo.
? Punti chiave Come hanno fatto i militari francesi a prendere il controllo del cargo?. Perché il comandante russo ha rifiutato di obbedire agli ordini?. Quali prove hanno confermato l'uso della bandiera del Madagascar?. Cosa accadrà alle rotte commerciali dopo questo scontro navale?.? In Breve Operazione condotta a oltre 400 miglia nautiche dalla costa della Bretagna.. Ultimo scalo della Tagor registrato nel porto di Murmansk a inizio maggio.. Intervento coordinato con il Regno Unito contro la flotta fantasma russa.. Precedenti sequestri di petroliere Deyna e Grinch effettuati dalla Marina francese.. La Marina francese intercetta la petroliera Tagor nell’Atlantico: l’operazione militare contro la flotta fantasma russa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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