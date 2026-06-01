Blitz della polizia locale al ' Punto X' verifiche sui motocicli | multe nella notte a Poggiofranco

Nella notte, la polizia locale ha effettuato controlli sui motocicli al 'Punto X' nel quartiere Poggiofranco, uno dei punti di maggiore movimento della zona. Durante le verifiche, sono state elevate diverse multe ai conducenti che non rispettavano le norme di circolazione. Le operazioni sono state condotte con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto delle regole nella zona frequentata dalla movida cittadina.

Controlli a tappeto ieri sera al ‘Punto X’, nel quartiere Poggiofranco, uno dei luoghi di snodo della movida cittadina. Gli agenti della polizia locale di Bari hanno messo sotto esame motocicli e ciclomotori. Tra i primi 10 controllati, 7 sarebbero risultati irregolari.Marmitte non omologate. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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