Le entrate comunali provenienti dalle multe elevate dalla polizia locale sono cresciute di 226mila euro rispetto all'anno precedente, segnando un aumento di circa un terzo rispetto ai periodi precedenti. La cifra si riferisce alle sanzioni accumulate nel corso dell'ultimo anno e rappresenta una variazione significativa rispetto ai dati degli anni precedenti. La somma totale delle entrate da multe ha quindi registrato una crescita consistente nell'ultimo esercizio.

Sono aumentate di 226mila euro, l’anno scorso, le entrate nelle casse comunali derivanti dalle contravvenzioni elevate dalla polizia locale. Rispetto all’anno prima, l’aumento è del 27%: da 839mila a 1.066.000 euro; calano invece le entrate degli arretrati da 1.060.000 a 958mila euro, circa il 10% in meno. Automobilisti cremaschi meno rispettosi del codice della strada o maggiori controlli della polizia locale, che pure non ha aumentato il proprio organico? Ai cremaschi meno ligi alle norme, quando sono alla guida, si è aggiunto l’inasprimento di alcune sanzioni, prima fra tutte quella per l’uso del cellulare. Un malvezzo che causa incidenti anche gravi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Multe della polizia locale. Un terzo di incassi in più

La scomparsa dei contanti: Patti Chiari | RSI Info

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