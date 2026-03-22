Stretta sui monopattini ’truccati’ Pioggia di multe della Polizia locale Poi le violazioni in zona stazione

La Polizia locale di Ravenna ha intensificato i controlli sui monopattini elettrici, concentrandosi principalmente nell’area tra stazione, giardini Speyer e Isola di San Giovanni. Durante le verifiche sono state riscontrate numerose violazioni, portando a una pioggia di multe per i conducenti che non rispettavano le norme. Le operazioni hanno evidenziato un livello elevato di infrazioni in questa zona della città.

Il primo segnale arriva dalla strada, o meglio dai marciapiedi: è sui monopattini elettrici che la Polizia locale di Ravenna ha concentrato una parte significativa dei controlli nell’area stazione–giardini Speyer e Isola di San Giovanni. In pochi giorni sono state elevate 19 sanzioni per uso irregolare, a cui si aggiungono 6 multe contestate in un singolo servizio mirato, tra cui un caso di mezzo con potenza superiore ai limiti consentiti. Fenomeno sempre più diffuso e spesso fuori dalle regole, soprattutto nelle zone più frequentate, dove la convivenza con i pedoni resta critica e aumenta il rischio di incidenti. Accanto a questo fronte si inserisce l’azione più ampia contro il degrado in una delle aree più sensibili della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stretta sui monopattini ’truccati’. Pioggia di multe della Polizia locale. Poi le violazioni in zona stazione Articoli correlati Controlli della Polizia Locale sui mezzi pesanti, 17 le violazioni accertateLa Polizia Locale di Ravenna ha intensificato i controlli sui mezzi pesanti in transito e in sosta, con particolare attenzione alle aree... Zona Pub: controlli della Polizia locale, accertate dieci violazioni per occupazione del suolo pubblicoOltre dieci violazioni accertate per occupazione abusiva della sede stradale con tavoli, sedie ed arredi vari, oltre a diffuse altre irregolarità. Una selezione di notizie su Stretta sui monopattini 'truccati'... Argomenti discussi: Stretta sui monopattini ’truccati’. Pioggia di multe della Polizia locale. Poi le violazioni in zona stazione. Stretta sui monopattini ’truccati’. Pioggia di multe della Polizia locale. Poi le violazioni in zona stazioneIn venti giorni 25 multe ai titolari del mezzo elettrico su due ruote e 88 sanzioni complessive. Identificate 404 persone, in gran parte straniere, tra risse, alcol e violazione di provvedimenti. ilrestodelcarlino.it Monopattino elettrico: regole e divieti di circolazioneDalla circolazione alla sosta, passando per i requisiti tecnici del mezzo, l’età e la patente del conducente, vediamo tutte le regole riferite ai monopattini elettrici ... insella.it