A Novoli si avvertono crescenti segnalazioni di insicurezza, con residenti che descrivono il quartiere come un’area senza regole. Alcuni cittadini propongono l’istituzione di ronde per cercare di controllare la situazione, mentre altri portano con sé spray al peperoncino o evitano di uscire dopo il tramonto. La percezione di pericolo induce molte persone a modificare le proprie abitudini serali, creando un clima di tensione tra gli abitanti.

C’è chi invoca le ronde, chi porta il cane fuori la sera tenendo in una mano lo spray al peperoncino e chi, da tempo, ha rinunciato ad uscire appena cala il sole. Risveglio sotto choc ieri per Novoli. "Alle notizie brutte siamo abituati, purtroppo, ma un’aggressione così violenta, alle 21, ci lascia senza fiato. Siamo tutti sbigottiti", scuotono la testa alcuni signori che incontriamo proprio a pochi passi da dove è avvenuto l’accoltellamento. "Abbiamo sentito un gran viavai di sirene, ma non abbiamo visto niente. Purtroppo, di fatti spiacevoli ne stanno accadendo sempre di più. Ma quel che è successo stavolta è particolarmente grave. Speriamo che il signore si riprenda presto", ci dicono dal bar C House, all’interno del vicino centro San Donato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Novoli regna la paura: "Qui è terra di nessuno. Meglio le ronde allora"

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