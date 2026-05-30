L'Inter ha deciso di cedere Bisseck, che è nel mirino del Bayern Monaco. La società ha già individuato un sostituto e ha fissato il prezzo di vendita a circa 50 milioni di euro. La trattativa tra le parti è in corso, mentre l’Inter si prepara a finalizzare la cessione.

L’Inter continua a lavorare su due tavoli contemporaneamente. Da una parte le entrate, dall’altra le possibili uscite. È il solito equilibrio che Marotta e Ausilio cercano ogni estate: mantenere alta la competitività della squadra senza perdere sostenibilità economica. E in questo momento uno dei nomi più caldi sul fronte cessioni è quello di Yann Bisseck. Il difensore tedesco è cresciuto tantissimo nell’ultima stagione. Ha trovato spazio, continuità e soprattutto ha attirato l’attenzione di diversi club europei. Tra questi c’è il Bayern Monaco, che da settimane sta osservando con attenzione la situazione del centrale nerazzurro. L’Inter non considera Bisseck incedibile. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - L’Inter vende Bisseck: Marotta ha già trovato il sostituto da 50 milioni

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