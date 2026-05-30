L'Inter ha concluso un accordo per bloccare il trasferimento del difensore tedesco Bisseck, considerato un possibile sostituto. La trattativa riguardava un club di alto livello, ma ora il giocatore resterà in rosa. Le cifre dell’operazione sono state concordate e l’accordo sembra aver soddisfatto tutte le parti coinvolte. Bisseck continuerà a far parte della rosa nerazzurra.

Bisseck è uno dei punti fermi della difesa dell’Inter. Ha conquistato la fiducia di Chivu dopo che l’estate scorsa ha ragionato su una sua cessione. Cessione che potrebbe essere stata solo rimandata alla sessione estiva in arrivo, considerato che sul difensore tedesco ci sono alcuni club di Premier e il Bayern Monaco. L’apprezzamento dei campioni di Bundesliga sembra al momento quello più serio. La ‘Bild’ parla proprio di interesse concreto, con tanto di trattativa già iniziata tra le due società. Per il classe 2000, costato 7 milioni nell’estate 2024, l’Inter parte da non meno di 4045 milioni di euro. Parliamo comunque di cifre alla portata della società tedesca, intenzionata a rinnovare il reparto arretrato a disposizione di Kompany. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Trattativa col top club per Bisseck: l’Inter ha già bloccato il sostituto

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