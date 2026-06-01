Bisacquino gran finale per Borgo Film Fest | premio Frank Capra alla carriera a Ninni Bruschetta
A Bisacquino si è conclusa la manifestazione Borgo Film Fest con un evento in piazza Triona. Durante il galà, è stato assegnato il premio Frank Capra alla carriera a Ninni Bruschetta. La piazza è stata affollata di persone per la cerimonia che ha celebrato il riconoscimento. La serata ha visto la partecipazione di pubblico e ospiti, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o altri premi assegnati.
Piazza Triona gremita di gente a Bisacquino, per il gran galà di Borgo Film Fest- Premio Frank Capra. La manifestazione giunta alla terza edizione ha celebrato il genius loci Frank Capra nativo di Bisacquino ed i borghi storici, con una settimana ricca di incontri, talk, workshop e proiezioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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