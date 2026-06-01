Bisacquino gran finale per Borgo Film Fest | premio Frank Capra alla carriera a Ninni Bruschetta

Notizia in breve

A Bisacquino si è conclusa la manifestazione Borgo Film Fest con un evento in piazza Triona. Durante il galà, è stato assegnato il premio Frank Capra alla carriera a Ninni Bruschetta. La piazza è stata affollata di persone per la cerimonia che ha celebrato il riconoscimento. La serata ha visto la partecipazione di pubblico e ospiti, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o altri premi assegnati.