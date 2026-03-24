Annunciate le date della terza edizione di Borgo Film Fest - premio Frank Capra

La terza edizione del Borgo Film Fest - Premio Frank Capra si terrà a Bisacquino dal 25 al 31 maggio 2026. La manifestazione si propone di valorizzare il cinema attraverso una programmazione che include aspetti internazionali e attività di formazione rivolte alle scuole locali, con l’obiettivo di coinvolgere le giovani generazioni nel settore cinematografico.

Borgo Film Fest-Premio Frank è in programma a Bisacquino dal 25 al 31 maggio 2026. La terza edizione del festival rafforza la propria vocazione internazionale e formativa, con una particolare attenzione al coinvolgimento delle scuole del territorio. Forte dei risultati positivi degli anni precedenti, il Festival amplia la partecipazione delle nuove generazioni, rendendo gli studenti protagonisti attivi del percorso culturale. Tra le novità, l’istituzione di una giuria scolastica dedicata, affiancata da momenti di visione guidata e attività di critica cinematografica. Un progetto pensato per educare allo sguardo, stimolare il pensiero critico e favorire una lettura consapevole delle immagini. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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